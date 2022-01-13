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Бастрыкин заявил о необходимости вернуть полиции контроль за оружием россиян

Глава СК Александр Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия и патронов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости обратно передать контроль за оборотом гражданского оружия и патронов от Росгвардии к МВД. Такой идеей он поделился с РИА Новости.

Он считает, что полиция сможет ужесточить надзор над оружейным рынком. Его ведомство выступает за трансфер контрольных функций в МВД из-за ряда резонансных происшествий со стрельбой в учебных заведениях.

На данном этапе идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

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МВД передало контроль за учетом гражданского оружия Росгвардии в 2016 году.

Изменения в оружейном законодательстве

С 29 июня вступят в силу изменения в федеральный закон, согласно которым оружие в России будет признано источником повышенной опасности. Комментируя инициативу, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко пояснил, что теперь владельцы оружия будут нести ответственность за инциденты с его участием, даже если оружие было украдено или передано на законных основаниях.

«Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», — добавил он. Специалист указал, что по схожему принципу ответственность за нанесенный ущерб несут владельцы автомобилей.

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21 сентября

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, по которому все желающие получить огнестрельное оружие должны будут пройти проверку в ФСБ и МВД. Депутат Александр Хинштейн уточнил, что целью этой проверки будет выявление лиц, причастных к организованной преступности. Проводиться она будет в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Законность отказа предложили оспаривать в суде или прокуратуре.

Однако самые значительные изменения в закон № 150-ФЗ «Об оружии» заработают летом. Блок принятых в прошлом году поправок гласит, что с 29 июня минимальный возраст, позволяющий владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года. С момента вступления изменений в силу этой категории россиян нельзя будет приобретать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны. Новые правила не коснутся лиц, прошедших и проходящих военную службу.

3,7миллиона
россиян владеют оружием на законных основаниях

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. В частности, их не смогут получить россияне с двумя и более погашенными судимостями. Уже владеющие оружием граждане могут лишиться его за первое, а не повторное нарушение ряда статей из 19 и 20 глав Кодекса об Административных Правонарушениях (КоАП), предусматривающих административный арест.

Стрельба все чаще

В сентябре 2021 года 18-летний студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком 12-го калибра, пришел в свой вуз и открыл стрельбу. В результате нападения, по разным данным, погибли от шести до восьми человек, и более десяти получили ранения. Накануне стрелок написал пост в одной из соцсетей, где рассказал, что им движет ненависть к людям, а идею массового убийства он вынашивал несколько лет. При себе у Бекмансурова было более сотни патронов, и жертв могло быть куда больше, если бы не удачное стечение обстоятельств — неподалеку от учебного заведения оказался наряд ДПС, оформлявший аварию.

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В октябре также в Пермском крае 12-летний подросток пришел в школу с отцовским карабином, поставил детей к стене и сделал несколько выстрелов. Обезоружить его удалось директору учебного заведения. В результате ЧП лишь один из учеников получил порезы от осыпавшегося стекла.

В мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и массовый расстрел в казанской гимназии №175. В результате погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. СК предъявил убийце окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяется убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.

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Антон Кавашкин
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