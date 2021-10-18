Открывший стрельбу в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности

ТАСС: ученика, стрелявшего в школе под Пермью, не привлекут к уголовной ответственности

Ученик, устроивший стрельбу в школе в поселке Сарс под Пермью, не будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом агентству ТАСС сообщил осведомленный источник.

По российскому законодательству, к уголовной ответственности по ряду тяжких преступлений могут привлекаться лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста. Однако школьнику, пришедшему в учебное заведение с украденным у отца охотничьим карабином, всего 12 лет.

Тем не менее, уточнил собеседник агентства, несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

О стрельбе в поселковой школе сообщалось ранее 18 октября. Ученик сделал два выстрела из карабина «Сайга». Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

По информации «Комсомольской правды», шестиклассник забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела — в потолок и дверь. В результате несильно пострадал один ребенок — ему осколком стекла порезало ногу.

