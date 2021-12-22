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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей оружия

Хинштейн: в Госдуму внесли закон о проверке желающих получить оружие органами ФСБ и МВД

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект, cогласно которому все желающие получить огнестрельное оружие должны будут пройти проверку в ФСБ и МВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

Хинштейн уточняет, что целью этой проверки будет выявление лиц, причастных к организованной преступности. Проводиться она будет в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности.

В том случае, если проверка установит возможность применения оружия в противоправных целях, данные об этом будут переданы в Росгвардию, которая, в свою очередь, может отказать в выдаче разрешения. Срок действия такого отказа, согласно законопроекту, составит один год.

При этом Хинштейн отмечает, что такие проверки могут проводиться и в отношении лиц, которые уже владеют оружием.

Депутат также отмечает, что, согласно законопроекту, законность отказа может быть оспорена в суде или прокуратуре.

«Необходимо понимать, что огнестрельное оружие - это не просто «мужской аксессуар», а в первую очередь - источник повышенной опасности», — добавил депутат.

Он также подчеркивает, что предлагаемые поправки не являются мерами ответственности, а относятся к административно-предупредительными мерам.

Ранее в Совете Федерации выступили с предложением запретить продажу травматического оружия.

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Роман Кирьянов
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