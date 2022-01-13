Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Проценко оценил течение COVID-19 при инфицировании омикрон-штаммом

Проценко: омикроном болеют не тяжело, но его скорость распространения выше, чем у дельты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Судя по данным иностранных врачей, омикрон-штаммом коронавируса болеют не слишком тяжело, но скорость его распространения гораздо выше. Так оценил течение южноафриканского варианта вируса главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, его цитирует РИА Новости.

Материалы по теме:
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
3 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
Вчера

По его словам, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациента с COVID-19 при омикроне меньше, чем при дельта-штамме.

Проценко заявил, что подготовка системы здравоохранения к всплеску заболеваемости из-за омикрон-штамма началась еще до Нового года. Все врачи готовы к этому, дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернуты, объяснил медик.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сделал прогноз о дальнейшем течении пандемии коронавируса. Он призвал в ближайшее время отладить систему защиты от новых биологических угроз, так как пандемия может стать не последней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Попавшая в больницу Тарасова рассказала о своем состоянии
Врач назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета в период пандемии
Россия обвинила США и НАТО в деградации ОБСЕ
Врачи отправили лечиться домой 18-летнего россиянина с внутренним кровотечением
Тело российской пенсионерки обнаружили с вырезанными глазами
Родственники погибших в 1991 году литовцев подали в суд на Горбачева
В ЕС анонсировали новые санкции против режима Лукашенко
Обнаружена сильно деформированная планета с массой Юпитера
Офицер военной академии под видом сотрудника ФСБ вымогал деньги и сел на 8 лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter