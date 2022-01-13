Проценко оценил течение COVID-19 при инфицировании омикрон-штаммом

Судя по данным иностранных врачей, омикрон-штаммом коронавируса болеют не слишком тяжело, но скорость его распространения гораздо выше. Так оценил течение южноафриканского варианта вируса главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, его цитирует РИА Новости.

По его словам, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациента с COVID-19 при омикроне меньше, чем при дельта-штамме.

Проценко заявил, что подготовка системы здравоохранения к всплеску заболеваемости из-за омикрон-штамма началась еще до Нового года. Все врачи готовы к этому, дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернуты, объяснил медик.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сделал прогноз о дальнейшем течении пандемии коронавируса. Он призвал в ближайшее время отладить систему защиты от новых биологических угроз, так как пандемия может стать не последней.