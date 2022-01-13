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Украина и Венгрия ввели госрегулирование цен на продукты

Венгрия и Украина ввели государственное регулирование цен на некоторые продукты питания

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел государственное регулирование цен на шесть продуктов питания, сообщает РИА Новости.

Это касается сахара, муки, подсолнечного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока. Цена на эти продукты должна вернуться на уровень 15 октября 2021 года. «Начиная с февраля так должно быть во всех магазинах», — распорядился Орбан.

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Мера нужна, чтобы защитить интересы граждан в условиях растущих цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в странах ЕС, отметил премьер-министр. Венгрия также ограничила рост цен на бензин и планирует снижать некоторые тарифы, например, коммунальные платежи. На Украине тоже решили пойти по такому пути.

Кабинет министров Украины 12 декабря ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца на период действия карантина из-за коронавируса. Уровень торговой надбавки должен составлять не более 10 процентов на оптово-отпускные цены.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности контроля властей за ценами в России и отвергла такой подход. По ее словам, вмешательство государства может привести к дефициту и замещению российской продукции импортной.

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Платон Щукин
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