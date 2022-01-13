ЦБ сжалился над обманувшей Волочкову финансовой пирамидой

Центробанк сжалился над инвестиционной компанией QBF, имеющей признаки финансовой пирамиды, руководство которой обмануло известную балерину Анастасию Волочкову, и продлил срок действия ее лицензии на управление активами, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что решение принято по ходатайству временной администрации одного из юрлиц холдинга — ИК «КьюБиЭф». Мотив ЦБ заключается в том, чтобы обеспечить максимально возможное сокращение обязательств компании перед клиентами «с учетом положительной динамики».

Теперь срок действия лицензии должен истечь 1 апреля. Изначально регулятор определил в качестве крайнего срока 20 января. Решение об этом было принято 8 июля.

Причиной введения временной администрации в QBF стал отказ руководства компании удовлетворять требования клиентов о закрытии сделок с маржируемыми опционами и выводе средств. Компания ссылалась на наличие активов, стоимость которых якобы покрывает размер обязательств, однако сами клиенты усомнились в их качестве и ликвидности.

QBF предлагала участие в IPO компаний на иностранных биржах через производные инструменты — расчетные маржируемые опционы. При этом клиентам не предоставлялись во владение сами ценные бумаги. Также многие из них жаловались на некорректные подсчет и отображение стоимости своих активов.

Среди клиентов QBF, воспользовавшихся другими продуктами компании, оказалось несколько знаменитостей, включая балерину Анастасию Волочкову, убыток которой составил 1,5 миллиона рублей.