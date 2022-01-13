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Раскрыты используемые британской королевой секреты хорошего сна

Eachnight.com: для хорошего сна Елизавета II пила шампанское и спала отдельно от мужа

Фото: Jane Barlow / Reuters

Эксперты из компании Eachnight.com раскрыли секреты хорошего сна, используемые британской королевой Елизаветой II. Об этом сообщает издание The Sun.

Чтобы хорошо высыпаться за ночь, Елизавета II старается ложиться в одно и то же время. Как правило, перед сном она пьет бокал шампанского, затем немного читает в кровати и в 11 часов вечера засыпает. Королева спит восемь с половиной часов и встает утром в 7:30.

Когда муж Елизаветы II принц Филипп был жив, он и королева спали в отдельных спальнях. По мнению специалистов, это помогало им выспаться, поскольку храп и движения другого человека мешают заснуть по-настоящему глубоко.

Ранее сообщалось, что новозеландский эксперт по сну дала помогающие лучше выспаться советы. По словам эксперта, перед сном лучше избегать еды и не употреблять напитки, которые содержат алкоголь или кофеин.

Олег Парамонов
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