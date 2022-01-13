Раскрыты используемые британской королевой секреты хорошего сна
Эксперты из компании Eachnight.com раскрыли секреты хорошего сна, используемые британской королевой Елизаветой II. Об этом сообщает издание The Sun.
Чтобы хорошо высыпаться за ночь, Елизавета II старается ложиться в одно и то же время. Как правило, перед сном она пьет бокал шампанского, затем немного читает в кровати и в 11 часов вечера засыпает. Королева спит восемь с половиной часов и встает утром в 7:30.
Когда муж Елизаветы II принц Филипп был жив, он и королева спали в отдельных спальнях. По мнению специалистов, это помогало им выспаться, поскольку храп и движения другого человека мешают заснуть по-настоящему глубоко.
Ранее сообщалось, что новозеландский эксперт по сну дала помогающие лучше выспаться советы. По словам эксперта, перед сном лучше избегать еды и не употреблять напитки, которые содержат алкоголь или кофеин.