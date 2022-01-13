Новый глава ОБСЕ пообещал посетить Украину и Донбасс

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал нанести свой первый визит в качестве председателя ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) на Украину и в Донбасс. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, планирует ли он посетить самопровозглашенные республики, Рау заявил, что в первую очередь собирается приехать на Украину и в Донбасс. Он подчеркнул, что хочет «на месте исследовать, какая там ситуация».

По словам председателя ОБСЕ, там он собирается ознакомиться с положением гражданского населения, вызванным конфликтом.

Ранее Рау заявил, что риск начала войны в регионе ОБСЕ в настоящее время больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Он также отметил, что организация должна сосредоточить свои силы на решении проблем сферы безопасности в Восточной Европе, в частности на востоке Украины.

Польша начала председательство в ОБСЕ с 1 января 2022 года. Пост главы организации занял министр иностранных дел страны Збигнев Рау.