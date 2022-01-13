У боевика «Красное уведомление» появятся сиквелы

У комедийного боевика «Красное уведомление», в котором снялись Галь Гадот, Дуэн «Скала» Джонсон и Райан Рейнольдс, появятся два сиквела. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Стриминговый сервис Netflix снимет продолжение картины. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2023 года. Режиссер первой части Роусон Маршалл Тербер уже приступил к написанию сценария. Согласно собеседнику издания, в новых проектах снимутся звезды оригинальной картины, а также появятся новые персонажи.

В Netflix пока никак не прокомментировали информацию о создании сиквелов.

Комедийный боевик вышел на Netflix 12 ноября 2021 года. Сюжет картины рассказывает о том, как вор предметов искусства Нолан Бут объединяется с агентом ФБР Джоном Хартли для поиска драгоценного яйца, которое древнеримский генерал Марк Антоний подарил Клеопатре. Вскоре выясняется, что за драгоценностью охотится еще один человек по кличке «Слон» (Bishop). Фильм установил рекорд по просмотрам в первый день.