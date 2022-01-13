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Стало известно о реформе накопительных пенсий в 2022 году

«Известия»: в 2022 году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Об этом стало известно газете «Известия» от федерального чиновника и представителей отрасли.

Согласно документу, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая заморожена с 2014 года, трансформируется в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Кроме того, в новую версию стимулирующих мер для граждан вошли налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

Как отметил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий, предполагаемая трансформация будет добровольной. «Каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС», — пояснил он.

Ранее член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала причины, по которым пришлось заморозить накопительную часть пенсий. По мнению депутата, система негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в тот момент оказалась несовершенной, а государство было не готово к начавшейся войне фондов.

Марина Совина
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