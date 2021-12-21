Названа причина заморозки накопительной части пенсии россиян

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала в разговоре с «Лентой.ру» причины, по которым пришлось заморозить накопительную часть пенсий.

По мнению депутата, система негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в тот момент оказалась несовершенной, а государство было не готово к начавшейся войне фондов. «Многочисленные нарушения в деятельности, в том числе, мы вынуждены были подчищать после уголовных дел о мошенничестве так называемых агентов пенсионных фондов, когда множество заявлений граждан, которые они не писали, поступило в НПФ и были переведены средства из одного НПФ в другой», — уточнила она.

С одной стороны, это сыграло свою роль в недоверии со стороны населения, в другой стороны, было необходимо сохранить средства в системе обязательного пенсионного страхования, рассказала Бессараб. «До увеличения возраста выхода на пенсию ситуация, когда часть средств еще и уходила из этой системы в НПФ, была уже неприемлемой. Думаю, что это просто был немного неудачный продукт», — заключила депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Накопительная пенсия остается замороженной с 2014 года, то есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

