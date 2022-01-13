В российском городе ввели режим ЧС

В Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за циклона. Об этом сообщается на сайте администрации российского города.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на заседании оперштаба заявил, что данный шаг был предпринят в связи с расчисткой дорог. Он также подчеркнул, что все управляющие компании должны срочно приступить к уборке снега.

Отмечается, что ситуацию в городе осложняет длительность циклона, который не прекращается уже вторые сутки и продлится до пятницы. В Южно-Сахалинске уже выпало более 30 процентов от среднемесячной нормы осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян в некоторых регионах об опасной погоде в ближайшие дни. По словам синоптика, 13-15 января сложная погода ожидается на юге России. «Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов», — пояснил он. В Краснодарском крае прогнозируется снег, мокрый снег, дождь и ветер до 20-22 метров в секунду, а в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно.

