Первый робот-сварщик заступил на смену на «Норникеле»

На предприятии «Норникеля» начал работу первый высокоточный робот-сварщик. Об этом сообщается на сайте компании.

Применение устройства японского бренда Kawasaki стало пилотным проектом завода строительных материалов, входящего в состав Норильского обеспечивающего комплекса. Это сделало Норильск самой северной точкой России, где внедрена роботизированная сварка.

Для работы с эти устройством требуется только управляющий им на расстоянии специалист, а программа работы может быть создана без навыков кодинга. При этом по продуктивности труда заступивший на смену робот в три раза превосходит «живого» сварщика.

В случае успеха этого пилотного проекта «Норникель» планирует продолжить внедрение современной робототехники на своих предприятиях.

Ранее «Норникель» заявил о планах инвестировать до 2030 года 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры севера Красноярского края.