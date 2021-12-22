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69-я параллель

В «Норникеле» рассказали о рекордных инвестициях в инфраструктуру севера

«Норникель» инвестирует 600 млрд рублей в развитие севера Красноярского края до 2030 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Норкинель» планирует инвестировать 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры севера Красноярского края до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад старшего вице-президента компании Сергея Дубовицкого, представленный на совещании по развитию Норильска в Совете Федерации.

Эти средства планируется потратить на строительство новых линий электропередач, возведение четырех энергоблоков на двух ТЭЦ в Норильске, замену пяти гидроагрегатов на Курейской ГЭС, а также прокладку нового газопровода от Пеляткинского до Мессояхского месторождения и модернизация газопровода от Мессояхи до Норильска.

Дубовицкий охарактеризовал программу как беспрецедентную, отметив, что только линий электропередач в ее рамках планируется построить 1000 километров.

Состоявшийся 18 октября запуск Усть-Хантайской ГЭС также является частью реализации этой программы.

Ранее правительство утвердило план комплексного развития Норильска до 2035 года, в рамках которого на благоустройство города и реновацию жилищного фонда потратят 120 миллиардов рублей.

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Роман Кирьянов
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