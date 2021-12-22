В «Норникеле» рассказали о рекордных инвестициях в инфраструктуру севера

«Норкинель» планирует инвестировать 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры севера Красноярского края до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад старшего вице-президента компании Сергея Дубовицкого, представленный на совещании по развитию Норильска в Совете Федерации.

Эти средства планируется потратить на строительство новых линий электропередач, возведение четырех энергоблоков на двух ТЭЦ в Норильске, замену пяти гидроагрегатов на Курейской ГЭС, а также прокладку нового газопровода от Пеляткинского до Мессояхского месторождения и модернизация газопровода от Мессояхи до Норильска.

Дубовицкий охарактеризовал программу как беспрецедентную, отметив, что только линий электропередач в ее рамках планируется построить 1000 километров.

Состоявшийся 18 октября запуск Усть-Хантайской ГЭС также является частью реализации этой программы.

Ранее правительство утвердило план комплексного развития Норильска до 2035 года, в рамках которого на благоустройство города и реновацию жилищного фонда потратят 120 миллиардов рублей.