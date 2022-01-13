У «Роскосмоса» украли миллионы при отправке американских астронавтов на МКС

В Москве возбуждено уголовное дело о хищении 5,4 миллиона рублей у российской госкорпорации «Роскосмос» при реализации договора о ротации американских астронавтов на Международной космической станции (МКС). Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В 2012 году «Роскосмос» заключил с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) договор стоимостью 3,8 миллиарда рублей, предусматривающий летные испытания космических кораблей «Союз-ТМА» и «Прогресс-М» при отправке астронавтов США в составе экипажа МКС и доставки грузов.

В 2013 году «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» предоставил ЦЭНКИ неподтвержденные акты выполненных работ на сумму 5,4 миллиона рублей. Сейчас следователи разбираются с хищением этих средств, выясняя обстоятельства преступления и причастных лиц.