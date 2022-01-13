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Арестованы обвиняемые по делу о хищении миллионов у «Роскосмоса»

ТАСС: двоих обвиняемых по делу о хищении 5,4 млн рублей у «Роскосмоса» отправили в СИЗО
Начало событий в новости У «Роскосмоса» украли миллионы при отправке американских астронавтов на МКС

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве отправили в СИЗО экс-директора «Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами» Василия Икомасова и его заместителя Эдуарда Родыч-Семенче, обвиняемых по делу о хищении 5,4 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос» при отправке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в четверг, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, фигуранты были арестованы еще в августе 2021 года. После им неоднократно продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей по ходатайству следствия.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту случившегося. По данным следствия, в 2012 году «Роскосмос» заключил с «Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) договор стоимостью 3,8 миллиарда рублей, предусматривающий летные испытания космических кораблей «Союз-ТМА» и «Прогресс-М» при отправке астронавтов США в составе экипажа МКС и доставки грузов.

В 2013 году «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» предоставил ЦЭНКИ неподтвержденные акты выполненных работ на сумму 5,4 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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