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Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года

Сайт Rotten Tomatoes опубликовал список лучших фильмов и сериалов 2021 года

Кадр: сериал «Ванда/Вижн»

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Список был опубликован на сайте компании.

Список главных шоу возглавил проект «Ванда/Вижн». В десятку также вошли сериалы «Убийства в одном здании», «Мейр из Исттауна», «Локи», «Хитрости», «Тед Лассо», «Неуязвимый», «Наследники», «The Beatles: Возвращение» и «Это грех».

Среди фильмов победу одержал «Человек-паук: Нет пути домой». Также были отмечены ленты «На высоте мечты», «Лето соула», «Свинья», «Власть пса», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Райя и последний дракон», «Вестсайдская история», «Тихое место 2» и «Митчеллы против машин».

Ранее стало известно, что «Человек-паук: Нет пути домой» оказался самым кассовым проектом студии Marvel в России — он заработал более 3 миллиардов рублей. До выхода в прокат нового «Человека-паука» самой успешной картиной Marvel была лента «Мстители: Финал». Ее кассовые сборы в стране составили 2,6 миллиарда рублей.

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Марина Погосян
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