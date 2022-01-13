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Стало известно о критической уязвимости популярных у россиян роутеров

«Ъ»: хакеры способны взломать компьютеры жертв через критическую уязвимость в роутере

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Американская компания по кибербезопасности SentinelOne обнаружила критическую уязвимость в одном из компонентов роутеров популярных у россиян брендов Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стало известно, что найденная брешь позволяет использовать компьютеры и другие устройства, подключенные к роутеру, для майнинга криптовалют или DDoS-атак. Эксперты оценили уязвимость как максимально опасную — 9,8 балла из 10 по шкале CVSS.

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Отмечается, что решить проблему можно установкой обновления на роутеры. Однако лишь Netgear выпустила свежую прошивку, учитывающую уязвимость.

Ранее эксперты назвали сайты, которые опасно посещать через общественный Wi-Fi. Так, руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев рекомендовал не проверять почту через публичный Wi-Fi. Кроме того, не стоит вводить свои учетные данные в сервисах и приложениях, в том числе и в мобильном банке. Не стоит делать онлайн-покупки и вводить логины и пароли от разных сервисов и социальных сетей.

Ранее эксперты сообщили, что любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность. В таком случае не поможет даже самый сложный пароль, ведь на роутер можно установить вредоносные программы. Хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы. Когда пользователь будет вводить свои личные данные на таком сайте, они окажутся у злоумышленников.

Марина Совина
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