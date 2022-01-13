Стало известно о критической уязвимости популярных у россиян роутеров

Американская компания по кибербезопасности SentinelOne обнаружила критическую уязвимость в одном из компонентов роутеров популярных у россиян брендов Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стало известно, что найденная брешь позволяет использовать компьютеры и другие устройства, подключенные к роутеру, для майнинга криптовалют или DDoS-атак. Эксперты оценили уязвимость как максимально опасную — 9,8 балла из 10 по шкале CVSS.

Отмечается, что решить проблему можно установкой обновления на роутеры. Однако лишь Netgear выпустила свежую прошивку, учитывающую уязвимость.

Ранее эксперты назвали сайты, которые опасно посещать через общественный Wi-Fi. Так, руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев рекомендовал не проверять почту через публичный Wi-Fi. Кроме того, не стоит вводить свои учетные данные в сервисах и приложениях, в том числе и в мобильном банке. Не стоит делать онлайн-покупки и вводить логины и пароли от разных сервисов и социальных сетей.

Ранее эксперты сообщили, что любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность. В таком случае не поможет даже самый сложный пароль, ведь на роутер можно установить вредоносные программы. Хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы. Когда пользователь будет вводить свои личные данные на таком сайте, они окажутся у злоумышленников.