Мужчина пожаловался на уменьшение пениса на четыре сантиметра после COVID-19

Житель США пожаловался, что его пенис уменьшился на четыре сантиметра после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает The Sun.

30-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что перенес новую коронавирусную инфекцию в июле 2021 года. После этого у него наблюдались проблемы с эрекцией, но со временем все пришло в норму. Однако, как заметил американец, размер его полового члена сократился на полтора дюйма (около четырех сантиметров).

«До болезни мой размер был выше среднего, не огромный, но определенно больше обычного. А теперь я потерял около четырех сантиметров, и пенис стал меньше среднего», — пожаловался он.

Врачи назвали несколько причин, по которым это могло произойти. Во-первых, за время эректильной дисфункции ткани могли зарубцеваться из-за отсутствия приливов крови. Во-вторых, инфекция проникает в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов полового члена, что может препятствовать нормальному кровотоку.

Среди 203 симптомов COVID-19, выявленных учеными Университетского колледжа Лондона, есть уменьшение яичек и полового члена — от этого пострадали примерно пять процентов мужчин из 56 стран, принимавших участие в исследованиях. Впрочем, врачи уверены, что подобные последствия коронавируса могут быть преодолены с помощью лечения, которое обычно используется для устранения эректильной дисфункции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 40-летний мужчина попал в историю, сломав пенис. Его случай стал первым задокументированным фактом болезни подобного рода в британской медицине.