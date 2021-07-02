Британец в порыве страсти сломал пенис и попал в историю

В Великобритании 40-летний мужчина попал в историю, сломав пенис. Пожелавший остаться неизвестным пациент после страстной ночи пожаловался врачу. Его случай стал первой задокументированной историей болезни подобного рода в британской медицине, пишет The Independent.

Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который «подвергается анормальной силе изгиба». Основной и наиболее распространенный признак травмы — «ощущение лопания» и сильная «припухлость», а пациент испытывал только умеренное напряжение и отек.

Хирург подтвердил, что у мужчины был вертикальный разрыв в три сантиметра. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 часов, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений, таких как эректильная дисфункция, чрезмерное искривление полового члена или стеноз уретры. Исследования показали, что до 88,5 процента травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта.

В прошлом году телеведущий Филлип Шофилд (Phillip Schofield) пришел в ужас после того, как гостья в эфире телешоу рассказала ему об увеличении числа жалоб от мужчин из Великобритании на случаи травмирования полового органа. Врач Сара Каят (Sara Kayat) объяснила симптомы, предшествующие «сломанному пенису». По ее словам, в этом случае происходит разрыв оболочки вокруг мягких тканей полового органа и слышен хлопок.