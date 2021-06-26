Пригожин назвал секс спасением от летней жары

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал сексуальную связь спасением от летней жары и призвал граждан заниматься им как можно чаще. Об этом пишет издание «Собеседник».

По мнению знаменитости, интимная близость не только может, но и должна быть между партнерами при аномально высоких температурах. «Это особое состояние. Я призываю заниматься сексом чаще», — сказал супруг певицы Валерии. При этом он не стал сообщать журналистам, как часто сам прибегает к такому способу борьбы со зноем.

Ранее стало известно, что температура воздуха в российской столице побила исторический рекорд 1948 года. В четверг, 24 июня столбики термометров в Москве поднялись до отметки в 33,8 градуса Цельсия, что она 0,3 градуса выше показателя 70-летней давности.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в центральной России продержится как минимум до вторника, 29 июня. Первые осадки в виде дождей с грозами ожидаются в столице в воскресенье, 27 июня.