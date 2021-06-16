Пригожин осудил фанатов Моргенштерна фразой «он ссыт вам в лицо — а вам нравится»

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Давай поговорим», опубликованной на сайте Федерального агентства новостей, резко осудил фанатов рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев). По его мнению, тот ведет себя недостойно, но поклонники это принимают.

«Мы говорим про Моргенштерна, но он же стебется над нами! Моргенштерн плюет вам в глаза и ссыт вам в лицо, — а вам это нравится. Он же говорит: "Пейте мою мочу!" Он вас обоссыт, а вы это примете», — высказался супруг певицы Валерии.

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Пригожин отметил, что рэпер удачно нашел нишу и образ, который эксплуатирует для своей аудитории. Несмотря на жесткую критику, продюсер счел Моргенштерна талантливым. Он отметил, что музыкант эпатирует публику, а его существование в шоу-бизнесе является успешным маркетингом.

По мнению супруга Валерии, если бы Алишер Валеев решил стать актером, выступать в театре или сниматься в кино, он реализовался бы на этот поприще, отбросил все негативное, что представляет сейчас. Он отметил, что осуждать артиста бессмысленно, поскольку люди принимают его творчество и ходят на концерты. Пригожин заключил, что критиковать следует не его, а поклонников.

Ранее народный артист России Лев Лещенко жестко раскритиковал российский шоу-бизнес после проведения премии «Муз-ТВ». По мнению певца, в современном массовом искусстве много хороших исполнителей, но не они являются носителями культуры. «Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», — возмутился он.