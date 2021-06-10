Лещенко раскритиковал шоу-бизнес в России словами «соревнование голых задниц»

Народный артист России Лев Лещенко жестко раскритиковал российский шоу-бизнес после проведения премии «Муз-ТВ». Его слова приводит РЕН ТВ.

По мнению певца, в современном массовом искусстве много хороших исполнителей, но не они являются носителями культуры. «Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», — возмутился он.

Лещенко добавил, что «тиктокеры, блогеры, хайповые артисты, триггеры» работают на скандал», а для этого им требуется вседозволенность. Он отметил, что в этом случае появляется мат, скабрезности, трансгендерные переодевания, которые «мерзопакостно» выпячиваются.

Артист добавил, представители российского шоу-бизнеса не имеют профессии и являются «ширпотребом». По его словам, их поведение является отражением того, что происходит во всем обществе. Он призвал прекратить «вакханалию» и подумать о будущих поколениях, о детях и молодежи.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит церемонию вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» на наличие в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Регулятор усмотрел ЛГБТ-пропаганду и решил проанализировать записи эфира из-за эпатажного наряда блогера Дани Милохина в виде половины женского платья и мужского костюма, а также из-за эффектного появления певца Филиппа Киркорова.