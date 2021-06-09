Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандале с ЛГБТ-пропагандой вокруг премии «Муз-ТВ», которая подвергалась проверке Роскомнадзора. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентами РЕН ТВ.

Шоумен назвал произошедшее на красной дорожке «потаканием детским шалостям». «Это результат падения нравственности именно со стороны взрослых, которые поощряют подобные вещи, приглашают их в рекламные компании, навязывая нам всем то, чего не хочется. Мы деградируем, поздравляю нас с этим. Деградируем совершенно точно», — заявил Пригожин.

Он добавил, что подобное происходит из-за стремления к подражанию западным ценностям, параллельно противостоя «недружественным странам по отношению к России». Музыкальный продюсер также обвинил молодых российских блогеров в «уничтожении наших культурных кодов».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит церемонию вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» на наличие в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Отмечается, что регулятор усмотрел ЛГБТ-повестку и решил проанализировать записи эфира из-за наряда блогера Дани Милохина в виде половины женского платья и мужского костюма, а также из-за появления певца Филиппа Киркорова в паре с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках.