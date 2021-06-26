Экс-участница «Ранеток» рассказала о сексе с Леной Третьяковой

Экс-участница российской поп-группы «Ранетки» Женя Огурцова призналась, что занималась сексом с коллегой по коллективу Леной Третьяковой. Об этом пишет StarHit со ссылкой на вышедшую недавно автобиографию артистки.

Она отметила, что во время существования группы была особенно близка с Третьяковой. Их дружба продолжается и в настоящее время.

«Многие офигели на моменте, который описывает наш секс с Леной, и дальше читать не смогли. Еще в 17 лет у меня возник вопрос: а секс с девушкой — как это? Становление личности, повышенная сексуальность, ничего нового», — рассказала Огурцова.

Она также поделилась историей о домогательствах со стороны взрослого мужчины, когда ей было 16 лет. Вспомнить об этом ей помог психолог, ведь, по ее словам, тогда она «постаралась стереть этот момент из памяти».

Ранее Третьякова заявила о своей бисексуальности. «Я никогда не планировала рассказывать о своем личном опыте, но в один момент так ****** [достал] (иначе не скажешь) шантаж на эту тему от бывшего продюсера, что я начала рассказывать об этом сама, чтобы до него дошло», — написала певица.