Экс-участница «Ранеток» совершила каминг-аут

Экс-участница российской девичьей поп-группы «Ранетки» Елена Третьякова совершила каминг-аут. Она сообщила о своей бисексуальности в сторис в Instagram.

«Я никогда не планировала рассказывать о своем личном опыте, но в один момент так ****** [достал] (иначе не скажешь) шантаж на эту тему от бывшего продюсера, что я начала рассказывать об этом сама, чтобы до него дошло: мне нечего бояться. Все мои эксперименты, отношения и прочее были по взаимному согласию со взрослыми людьми», — написала бывшая бас-гитаристка «Ранеток».

Третьякова ушла из группы в 2013 году, после чего на протяжении двух лет занималась сольной музыкальной карьерой, а также выступала в составе коллектива «Море». В настоящее время она увлекается коучингом и психологией. Кроме того, девушка преподает кундалини-йогу.

19 апреля американская певица Эйнджел Олсен совершила каминг-аут, признавшись, что является лесбиянкой. Партнерша Олсен Адель Тибодо, одна из сценаристок сериала «Кайф с доставкой», ранее уже выкладывала совместные с артисткой фото в своем аккаунте, однако сама певица рассказала об отношениях с женщиной впервые.