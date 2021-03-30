Деми Ловато совершила каминг-аут

Американская певица Деми Ловато вновь совершила каминг-аут, объявив себя пансексуалкой. Такое признание артистка сделала в подкасте ведущего Джо Рогана, передает The Independent.

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На вопрос о том, идентифицирует ли Ловато себя как пансексуалку (человека, который испытывает романтическое или сексуальное влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности), она ответила положительно: «Да, пансексуалка. Я люблю что угодно, в самом деле».

Артистка отметила, что чувствует в себе ярко выраженную сексуальную флюидность. «Возможно это из-за того, что ранее я была очень закрытой», — призналась она.

В сентябре 2020-го сообщалось, что Ловато рассталась с женихом, актером сериала «Молодые и дерзкие» Максом Эрихом, через два месяца после помолвки.

Певица ранее уже совершала каминг-аут, утверждая, что является квир-персоной. Она также рассказывала, что испытывает влечение как к мужчинам, так и к женщинам.