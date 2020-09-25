«Самая сексуальная певица» рассталась с женихом через два месяца после помолвки

Американская певица Деми Ловато, самая сексуальная певица 2016-го по версии Victoria's Secret, рассталась с женихом, актером сериала «Молодые и дерзкие» Максом Эрихом, через два месяца после помолвки. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

Как заявил собеседник портала, артисты решили сфокусироваться на своих карьерах. 28-летняя Ловато и 29-летний Эрих обручились в конце июля на пляже в Малибу, штат Калифорния. Певица посвятила этому пост в Instagram, написав, что будет вечно любить своего жениха и что ей не терпится создать с ним семью.

В сентябре 2019 года Деми Ловато выложила фотографию в бикини, не обработанную при помощи графических редакторов. Она призналась, что снимки без обработки, на которых виден ее целлюлит, — ее главный страх.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка «What Is Sexy?» Звания самой сексуальной певицы была удостоена Деми Ловато.