Стали известны подробности госпитализации самой сексуальной певицы 2016 года

Певица Деми Ловато находится в окружном госпитале Лос-Анджелеса. Об этом телеканалу ABC News рассказали представители пострадавшей.

«Деми в сознании, ее состояние стабильно, рядом с ней находятся ее близкие. Часть появившейся ранее информации не соответствует действительности», — заявили они, комментируя новость о передозировке певицы героином.

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В свою очередь, собеседник портала TMZ также рассказал, что причиной госпитализации Ловато стал не героин. Тем не менее, по утверждению издания, бригада скорой помощи ввела певице налоксон (антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина — прим. Ленты.ру), после чего та пришла в себя, но отказалась рассказать парамедикам, какой наркотик она принимала. Полиция также не обнаружила в ее доме запрещенных веществ.

О госпитализации Ловато стало известно ранее 25 июля. В прошлом певица боролась с наркозависимостью от кокаина.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка «What Is Sexy?» Звания самой сексуальной певицы была удостоена Деми Ловато.

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