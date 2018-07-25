Самую сексуальную певицу 2016 года госпитализировали с передозировкой героина

Американская певица Деми Ловато попала в больницу с передозировкой героина. Об этом пишет портал TMZ.

Скорая помощь, приехавшая по вызову к певице в ее дом в Лос-Анджелесе, обнаружила Ловато в бессознательном состоянии. В настоящее время ее состояние неизвестно.

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По информации СМИ, еще в понедельник вечером Ловато присутствовала на вечеринке по случаю дня рождения друга в Западном Голливуде, публиковала оттуда селфи в ее личном Instagram, и выглядела счастливой.

В июне она выпустила песню «Трезвая», в которой ее лирический герой начинает пить после шести лет «в завязке». В прошлом певица боролась с наркозависимостью от кокаина.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка «What Is Sexy?» Звания самой сексуальной певицы была удостоена Деми Ловато.

Деми Ловато 25 лет. Свой первый альбом она выпустила в 16 лет и к настоящему времени в ее дискографии уже пять дисков. Кроме того, артистка записывала совместные песни с такими группами как Fall Out Boy и The Vamps. Ловато также сыграла множество ролей в телесериалах: «Лузеры», «От заката до рассвета», «Звон колокольчиков», «Просто Джоржан», «Анатомия страсти» и других.