Деми Ловато выложила фото в бикини и намеренно показала целлюлит

Американская певица и актриса Деми Ловато опубликовала в Instagram фотографию, не обработанную при помощи графических редакторов. Артистка призналась, что снимки без обработки, на которых виден ее целлюлит, — ее главный страх.

«Это мой самый большой страх. Мое фото без обработки. И угадайте, что это — ЦЕЛЛЮЛИТ!!!!» — написала Ловато.

Артистка заявила, что жутко устала от стыда, который испытывает из-за своего тела, как и от того, что ей приходится обрабатывать свои снимки, чтобы другие считали ее красивой. «Да, я делала это с предыдущими фото в бикини и я ненавижу, что мне приходилось это делать, но такова правда», — отметила она.

Ловато объявила, что у нее наступил новый период в жизни и она перестанет относиться к своему телу со стыдом и страхом.

Фото опубликовано @ddlovato

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