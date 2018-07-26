«Самая сексуальная певица» забыла слова песни о трезвости перед передозировкой

ecstatic.j / Instagram

В сети всплыло видео с концерта американской певицы Деми Ловато, прошедшего за несколько дней перед тем, как артистку госпитализировали с передозировкой героина. Во время выступления она забыла слова своей песни о трезвости, соответствующий ролик опубликован в Instagram.

«***** [Черт подери], я забыла текст», — воскликнула Ловато, пожала плечами и покинула сцену.

Певица написала песню Sober в июне 2018 года. В ней Ловато, ранее боровшаяся с наркотической зависимостью, призналась, что оступилась после шести лет трезвости.

25 июля СМИ сообщили, что Деми Ловато попала в больницу с передозировкой героина. Позже представители певицы назвали информацию о передозировке не соответствующей действительности. Источники рассказали, что во время госпитализации Ловато ввели налоксон — антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина, — после чего та пришла в себя.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка «What Is Sexy?». Звания самой сексуальной певицы была удостоена Деми Ловато.

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