28-летняя певица пережила три инсульта и инфаркт после передозировки наркотиков

Американская певица Деми Ловато рассказала о последствиях опиоидной передозировки. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на документальный фильм о знаменитости.

В картине «Деми Ловато: Танцы с дьяволом» 28-летняя поп-звезда поведала о своей жизни до и после почти смертельной передозировки наркотиков в 2018 году. В ленте также упомянули о том, что исполнительница пережила три инсульта и сердечный приступ.

«Врачи говорили, что я была близка к смерти», — сообщила она в документальном фильме, говоря об инциденте. Ловато отметила, что она все еще борется с последствиями передозировки.

«У меня диагностировали повреждение мозга. Я не вожу машину, так как зрение еще не полностью восстановлено. Долгое время мне также было очень трудно читать», — поделилась певица. Она добавила, что считает эти последствия назидающим напоминанием о своем темном прошлом.

В 2018 году американскую поп-звезду Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки опиатов. Тогда женщину удалось спасти, ей пришлось реабилитироваться два года.