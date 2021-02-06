Основатель Fleetwood Mac забыл два года жизни из-за кокаина

Основатель группы Fleetwood Mac Мик Флитвуд забыл два года жизни из-за употребления кокаина. Об этом он рассказал изданию Classic Rock, отрывок его интервью публикует NME.

Барабанщик отметил, что его пристрастие к наркотикам вышло из-под контроля в 1977 году после выхода альбома Rumours. «Я не работал два года. Я даже не помню, что делал», — признался он.

Музыкант заявил, что коллектив был «по полной укомплектован» кокаином. По его словам, участники Fleetwood Mac долгое время были зависимы от наркотиков. Вспоминая те времена, барабанщик назвал себя «тусовочным животным». «Но мы не были группой людей, ползающих по полу с зеленой пеной изо рта, мы работали, понимаешь?» — добавил Флитвуд.

Два года назад вокалистка Стиви Никс также рассказывала об увлечении запрещенными веществами. Она заявила, что тратила миллионы долларов на кокаин, о чем теперь сожалеет. Исполнительница пояснила, что это происходило в период между 1975 и 1990 годами.