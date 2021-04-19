Певица Эйнджел Олсен совершила каминг-аут и показала возлюбленную

Американская певица Эйнджел Олсен совершила каминг-аут, признавшись, что является лесбиянкой. Она показала свою возлюбленную в Instagram.

Партнерша Олсен Адель Тибодо, одна из сценаристок сериала «Кайф с доставкой», ранее уже выкладывала совместные с артисткой фото в своем аккаунте, однако сама певица призналась в гомосексуальности и в отношениях с женщиной впервые.

В дискографии 34-летней Эйнджел Олсен пять студийных альбомов. Последняя пластинка под названием Whole New Mess вышла в 2020 году.

В конце марта каминг-аут совершила американская певица Деми Ловато. Артистка объявила себя пансексуалкой, отметив, что «любит что угодно».