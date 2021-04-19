Звезда «Папиных дочек» нашла работу в фитнес-клубе

Звезда российского сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки, вместо актерской карьеры поступила два года назад на факультет фундаментальной медицины МГУ и нашла работу в фитнес-клубе. Об этом пишет StarHit.

В будущем Старшова планирует работать в аптеке, а пока устроилась на работу в один из столичных фитнес-клубов преподавателем растяжки. По словам 19-летней девушки, она хочет обрести финансовую независимость от родителей. «Я могла бы пойти на режиссуру или актерское мастерство, но в итоге решила, что все это не мое. Играть в кино можно и без актерского образования», — объяснила она свой выбор.

Старшова отметила, что давно отказалась от съемок и светских мероприятий. Свое время она посвящает учебе, работе и своему молодому человеку по имени Василий, с которым познакомилась еще в детстве на занятиях по фигурному катанию. «В какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду. Стали встречаться чаще, в итоге дружеская история переросла в нечто большее», — поделилась девушка.

В 2020 году другая звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха. Пара впервые рассказала о своих отношениях в сентябре, появившись в шоу «Вечерний Ургант». Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи решили сделать исключение.