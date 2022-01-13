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Дина Саева снялась в кожаном бюстгальтере в Абу-Даби

TikTok-блогерша Дина Саева опубликовала фото в бюстгальтере и штанах и восхитила фанатов

Фото: @senoritasaeva

Российская TikTok-блогерша Дина Саева опубликовала серию фото в откровенном наряде, сделанную во время отдыха в Абу-Даби, и взволновала фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных снимках 22-летняя знаменитость запечатлена с разных ракурсов в черных кожаных бюстгальтере с завязками на талии, брюках и ботинках на каблуках с металлическим носом. Волосы Саевой собраны в небрежный пучок, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. В течение часа после публикации серия снимков набрала почти 100 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид блогерши и принялись делать ей комплименты в комментариях. «Дина, ты великолепна, очень красивая!», «Шикарная», «Блин, я влюбилась», «Богиня», «Фигура вау!» — хвалили они.

Ранее в январе Дина Саева показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На кадрах она позирует в оранжевом комплекте бикини во время купания в Персидском заливе. Блогерша снялась с наращенными волосами длиной ниже ягодиц.

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Айсель Эюбова
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