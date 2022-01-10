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Дина Саева показала фигуру в бикини и взволновала фанатов

Блогерша Дина Саева снялась в оранжевом бикини и с наращенными волосами в Абу-Даби

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша Дина Саева, известная как «королева TikTok», опубликовала в соцсетях серию пляжных фотографий и взволновала поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует в оранжевом комплекте бикини во время купания в Персидском заливе в Абу-Даби. Блогерша снялась с наращенными волосами длиной ниже ягодиц и макияжем в нюдовых оттенках. Публикация набрала больше 358 тысяч лайков.

Фанаты оценили фигуру Саевой и принялись писать комплименты в комментариях. «Русалочка», «Самая лучшая», «Ди, идеальная!», «Красавица моя», «Если у меня спросят, что такое чудо, я покажу тебя», «Я сейчас ослепну от ее красоты», — высказывались они.

В декабре 2021 года Саева поделилась снимками с возлюбленным и вызвала споры в сети. Она сфотографировалась с молодым человеком, младшим братом рэпера Элджея Даниилом Узенюком, в зеркале в ванной комнате. На фото девушка сидит на раковине в оголяющей тело атласной пижаме спиной к камере, в то время как Узенюк обнимает ее за талию. «Еще долбила себе в грудь со словами "я мусульманка"», — ругали ее комментаторы.

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Айсель Эюбова
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