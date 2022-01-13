Аналитик назвал три способа надежно вложить финансы

Cтарший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин в беседе с агентством «Прайм» назвал три способа надежно вложить финансы.

Ганелин считает, что безопаснее всего инвестировать в недвижимость, доллары и золото. Особенно это работает при долгосрочном планировании. «Недвижимость традиционно считается хорошей защитой от инфляции. На длинном горизонте, за десять лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период», — отметил специалист.

Можно попытаться найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой в хорошем банке, чтобы получать гарантированную доходность, считает Ганелин. Он также порекомендовал обратить внимание на облигации и акции тем, кто может позволить себе немного риска. «Дивидендная доходность может колебаться от 7 до 15 процентов в год. Однако надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть. В периоды кризисов, которые часто приходят неожиданно, акции могут упасть на 50 процентов и даже больше», — заключил он.

Ранее создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко раскрыл способ выгодно вложить 10 тысяч рублей. Эксперт предупредил, что к таким инвестициям стоит относиться, как если бы это было 10 миллионов рублей. «Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — сказал предприниматель.