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Жители российского региона сняли последствия снежного апокалипсиса на видео

На Сахалине из-за сильнейшей метели сугробы достигли высоты второго этажа

Жители Сахалина засняли последствия снежного апокалипсиса в регионе. Сильнейшая метель идет в области уже второй день. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как один из жителей забыл закрыть окно автомобиля, в результате чего в машине вырос сугроб. Многие россияне бросают транспортные средства прямо на дорогах, так как на них невозможно никуда уехать.

Сугробы местами достигают высоты второго этажа, общественный транспорт ходит с перебоями, некоторые трассы перекрыты. Машинам скорой помощи путь до пациентов прокладывают спасатели.

По данным синоптиков, непогода продолжит бушевать до вечера пятницы, 14 января.

Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что в регионе движение на трех федеральных трассах приостановлено из-за метели. Отмечается, что на федеральных трассах для ликвидации последствий снегопада задействованы 84 единицы дорожной техники и 26 рабочих.

Никита Абрамов
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