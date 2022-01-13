На трех российских федеральных трассах из-за метели приостановили движение

На Сахалине движение на трех федеральных трассах приостановлено из-за метели. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного ветра со снегом, ограничением видимости (менее 100 метров), снежными переметами закрыто движение на трех участках федеральных трасс», — говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что движение для всех видов транспорта приостановлено на участках Южно-Сахалинск — Корсаков и на части дороги Южно-Сахалинск — Оха. Ограничено движение транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки, на участке с 5-го по 52-й километр российской трассы Южно-Сахалинск — Холмск.

На федеральных трассах для ликвидации последствий снегопада задействованы 84 единицы дорожной техники и 26 рабочих.

Ранее в столице региона Южно-Сахалинске из-за циклона, который не прекращается уже второй день и продлится до пятницы, 14 января, ввели режим ЧС. По словам мэра города Сергея Надсадина, такие меры необходимы, чтобы расчистить дороги.