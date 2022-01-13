Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На трех российских федеральных трассах из-за метели приостановили движение

На Сахалине из-за метели приостановили движение на трех федеральных трассах

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На Сахалине движение на трех федеральных трассах приостановлено из-за метели. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного ветра со снегом, ограничением видимости (менее 100 метров), снежными переметами закрыто движение на трех участках федеральных трасс», — говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что движение для всех видов транспорта приостановлено на участках Южно-СахалинскКорсаков и на части дороги Южно-Сахалинск — Оха. Ограничено движение транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки, на участке с 5-го по 52-й километр российской трассы Южно-Сахалинск — Холмск.

На федеральных трассах для ликвидации последствий снегопада задействованы 84 единицы дорожной техники и 26 рабочих.

Ранее в столице региона Южно-Сахалинске из-за циклона, который не прекращается уже второй день и продлится до пятницы, 14 января, ввели режим ЧС. По словам мэра города Сергея Надсадина, такие меры необходимы, чтобы расчистить дороги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
Уволенный министр в Казахстане нашел место в советниках президента
Замглавы ГИБДД Башкирии опроверг приписываемые ему миллионные богатства
Россия потеряла полмиллиона молодых работников за год
Умерла легендарная рок-певица Ронни Спектор
Иммунолог назвал пугающую особенность омикрон-штамма COVID-19
План по спасению планеты сочли проваленным
На трех российских федеральных трассах из-за метели приостановили движение
Армия США заплатит новобранцам 50 тысяч долларов
В центре Алма-Аты появится мемориал погибшим в результате беспорядков силовикам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter