Посол России ответил на угрозы сенаторов США ввести санкции против Путина

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на угрозы сенаторов США ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

По его словам, призывы на Капитолии ввести ограничительные меры в отношении России, в том числе персональные санкции против высшего руководства Российской Федерации, провокационны и бесперспективны. Дипломат подчеркнул, что Москву не запугать рестрикциями.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Помимо вышеуказанных ограничений, демократы рассматривают введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

