Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России ответил на угрозы сенаторов США ввести санкции против Путина

Посол России Антонов: Москва не боится «калечащих» санкции США против руководства страны
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на угрозы сенаторов США ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

По его словам, призывы на Капитолии ввести ограничительные меры в отношении России, в том числе персональные санкции против высшего руководства Российской Федерации, провокационны и бесперспективны. Дипломат подчеркнул, что Москву не запугать рестрикциями.

Материалы по теме:
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Помимо вышеуказанных ограничений, демократы рассматривают введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
Американский журналист объяснил слова о завышении баллов фигуристкам Тутберидзе
Красный уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана
Раскрыты используемые британской королевой секреты хорошего сна
Посол России ответил на угрозы сенаторов США ввести санкции против Путина
Отправку миротворцев в Казахстан сочли вынужденным шагом России
Москвичам пообещали алмазную пыль в небе над Москвой
Экономист описал последствия возможного введения локдауна в России
Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за омикрон-штамма
В Южной Корее собрались арендовать у России Дальний Восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter