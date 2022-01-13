Во втором российском городе за день эвакуировали школы из-за угрозы минирования

В Саратове все школы эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования. Об этом рассказал ТАСС представитель мэрии города.

Ранее к аналогичным мерам прибегла администрация Красноярска. Было эвакуировано 111 школ.

Собеседник агентства указал, что спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений в Саратове. «В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются», — пояснил представитель мэрии.

Днем ранее поступили сообщения о минировании 151 школы из 163 в Екатеринбурге. Также эвакуировали сотрудников и учеников ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.