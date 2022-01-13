Блогер показал жизнь с шизофренией и удивил зрителей

Блогер по имени Кристофер Гилберт Грант снял видео о том, как воспринимает мир, будучи больным шизофренией. Молодой человек показал, что ему чудятся лица и звуки голосов, бормочущих слова. Ролик 25-летний парень опубликовал в TikTok. В комментариях к видео многие зрители признались, что им стало не по себе от кадров, и посочувствовали тиктокеру.

«Симуляция шизофрении», — говорится в видео Гранта. Съемка ведется от первого лица, парень гуляет по перелеску. В ролике слышны звуки голосов, которые смеются, бессвязно бормочут и комментируют то, что видит Грант. Также в видео появляются карикатурные изображения человеческих лиц.

Ролик блогера о жизни с психическим расстройством собрал больше полутора миллионов просмотров. В комментариях многие пользователи соцсети удивились увиденному. Они рассказали, что им стало некомфортно от видео. «Кажется, это очень страшно», «Я бы на твоем месте просто сошла с ума», «Я посмотрел видео несколько секунд, и мне уже нехорошо, должно быть, ты очень сильный, раз сталкиваешься с этим каждый день», — написали зрители.

Грант рассказал изданию BuzzFeed, что начал испытывать симптомы шизофрении, когда ему было около 16 лет. Молодой человек в течение многих лет занимался когнитивной психотерапией и принимал лекарства, которые помогают стабилизировать его состояние.

Ранее другой TikTok-блогер поделился историей о том, как узнал о наличии у себя опасной болезни благодаря наблюдательности своих подписчиков. По словам мужчины, зрители обратили внимание на его набухшую щитовидную железу и посоветовали тиктокеру сходить к врачу. Блогер послушался их и узнал, что болен раком.