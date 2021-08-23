Мужчина узнал о смертельно опасной болезни благодаря подписчикам в TikTok

Пользователь TikTok под ником @seattletechbro узнал о смертельно опасной болезни благодаря наблюдательности его подписчиков. Об этом он рассказал в видео на своей странице.

Тиктокер регулярно снимался в роликах, где рассказывал другим пользователям о технологиях, финансах и своем карьерном росте. Некоторые комментаторы заметили, что у мужчины набухшая щитовидная железа и написали ему об этом с призывами пойти к врачу и провериться на наличие рака. Одна из фолловеров написала: «Простите, если я перехожу границы, но ваша щитовидная железа выглядит немного набухшей. Пожалуйста, обратитесь к врачу. Обычно это свидетельствует просто об увеличении железы, но иногда это может оказаться раком».

Несколько дней назад пользователь записал видео, в котором сказал, что испугался за свое здоровье и решил пройти обследования, в результате которых подтвердился рак щитовидной железы. Пациенту предложили удалить всю железу или только часть с опухолью, он выбрал второй вариант.

«В период восстановления я, вероятно, буду реже снимать видео, поскольку мне очень трудно много говорить», — заключил он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании случайно упал в пабе во время шуточной возни с братом и узнал о страшном диагнозе. Выяснилось, что у британца обнаружилась остеогенная саркома — редкая форма рака кости.