Молодой спортсмен пожаловался на кашель и узнал о смертельной болезни

Молодой британец жаловался на легкий кашель и через некоторое время узнал о своем смертельном диагнозе, пишет Daily Mirror. 29-летний футболист из Солтни Майк Эдвардс (Mike Edwards) всегда вел здоровый образ жизни, регулярно ходил в спортзал и следил за питанием. Поэтому, узнав о том, что страдает от рака пищевода, он не поверил врачам.

Молодой человек обратился к медикам после того, как у него появились легкий кашель и сложности с глотанием пищи. Несколько медиков заверили пациента, что проблемы возникли из-за изжоги. Они прописали ему соответствующие таблетки, которые помогли снять часть симптомов.

Однако дальнейшие обследования врачей дали участнику футбольного клуба «Солтни-Таун» неутешительный диагноз. Молодой человек узнал, что болен неизлечимой формой рака, а жить ему осталось не более года. Спортсмена направили в онкологический центр Клаттербриджа в Ливерпуле, где медики подтвердили диагноз — аденокарцинома. За короткий промежуток времени рак распространился на лимфатические узлы, желудок и позвоночник.

Как рассказала лучшая подруга Эдвардса Эшли Фостер (Ashleigh Foster), она много раз советовала молодому человеку обратиться к врачу. «Это был не сильный кашель. Больше похож на то, когда ты пытаешься прочистить горло. Он пил таблетки от изжоги, и кашель прошел», — объяснила она.

Молодые люди надеются на положительную динамику в лечении, но больше всего хотят повысить осведомленность людей об этом виде рака.