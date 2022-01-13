Шойгу доложил Путину о возвращении миротворцев ОДКБ из Казахстана

Процесс возвращения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана должен завершиться 19 января. Об этом доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, сообщает в четверг, 13 января, «Интерфакс».

Шойгу отметил, что миротворцы ОДКБ в Казахстане приняли под охрану 14 объектов, которые представляли особую важность.

«По просьбам руководства Казахстана, и по вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае захвата террористами», — заявил глава Минобороны России.

Шойгу подчеркнул, что с завтрашнего дня на 14 самолетах из Казахстана начнут вывозить миротворцев Армении, Таджикистана, Белоруссии.

Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов.

Накануне генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил, что миротворческая миссия в Казахстане завершена. Вывод контингента продлится с 13 января в течение десяти дней. По словам Зася, «остатки бандформирований» в Казахстане пытаются скрыться от правосудия в подполье, но их зачисткой будут заниматься силовые структуры республики.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате.