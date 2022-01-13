Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане, передает «Интерфакс».

«Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена», — сказал Зась.

Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане разгромлены бандиты и террористы, а остатки их бандформирований пытаются укрыться от правосудия в подполье.

«Поэтому казахстанскими правоохранительными органами проводятся интенсивная зачистка и аресты подозреваемых в участии в беспорядках и заговоре, направленном на захват власти», — продолжил Зась. Он отметил, что эти действия относятся исключительно к функциям силовых структур республики.

Ранее Зась заявил, что благодаря скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, казахстанской армии и силовых структур, удалось окончательно стабилизировать обстановку в стране после массовых беспорядков. Миротворческая операция стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ, раскрыла оборонный потенциал организации, добавил он.

Зась также сообщил, что подразделениям миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане ни разу не поступал приказ о стрельбе по нарушителям.