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В ОДКБ заявили о стабилизации обстановки в Казахстане

Генсек ОДКБ Зась: обстановка в Казахстане стабилизировалась благодаря миротворцам

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

К четвергу, 13 января, руководству Казахстана, благодаря скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, казахской армии и силовых структур, окончательно удалось стабилизировать остановку в стране после массовых беспорядков. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщает ТАСС.

По словам генсека, миротворческая операция стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ, раскрыла оборонный потенциал организации, профессионализм командования и солдат.

«В ходе операции мы получили бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств — членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства», — сказал Зась.

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Он добавил, что перед российскими военными стояла простая и конкретная цель — оказать помощь братской стране, защитить ее территориальную целостность и суверенитет. «Особо отличившиеся [миротворцы] будут отмечены наградами Совета коллективной безопасности ОДКБ и оборонных ведомств государств», — отметил генсек.

Утром 13 января Министерство обороны России официально объявило о начале вывода войск с территории Казахстана. Военные снимают охрану с социально-значимых объектов и передают ее местным силовикам. В течение 10 суток все миротворцы вернутся в места постоянной дислокации.

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Михаил Кириллов
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