Российские миротворцы начали покидать Казахстан

Российские миротворцы начали снимать охрану с социально значимых объектов в Казахстане, передавать ее местным военным и готовить технику к погрузке на транспортные самолеты, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Вывод войск из республики начался утром в четверг, 13 января. Военные покидают, в том числе и Алма-Аты, где контртеррористическая операция продолжается до сих пор. «Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной», — рассказали в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в Казахстане ни разу не получали приказ на применение оружия, хотя и имели право стрелять при угрозе своей жизни. Потерь в рядах миротворцев, по данным российской стороны, нет.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.

